Adani: «Non credevo in Calhanoglu davanti al difesa! Ora può tutto»

Adani elogia la crescita di Hakan Calhanoglu all’Inter e il nuovo ruolo del centrocampista turco davanti la difesa. Durante la BoboTV l’ex giocatore ammette una cosa.

CAMBIO RUOLO – Lele Adani non avrebbe puntato un euro sul cambio ruolo del giocatore dell’Inter, e ammette: «Non credevo minimamente in Calhanoglu davanti la difesa, non è più quello di prima, è praticamente un giocatore diverso. Per me non poteva mai fare quel ruolo. In passato non mi ricordo quelle rincorse in difesa con quei recuperi. Oggi è un centrocampista completo, capace di fare tutto in mezzo al campo».