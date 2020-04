Adani: “Lautaro Martinez vale Griezmann piÃ¹ uno! Do un consiglio all’Inter”

Adani: “Lautaro Martinez vale Griezmann più uno! Do un consiglio all’Inter”

Adani si è espresso sulla possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. L’ex difensore dell’Inter, in collegamento con “Sky Sport 24”, ipotizza uno scenario a suo dire favorevole ai nerazzurri

PARERE DA ESPERTO – L’analisi di Daniele Adani: «Credo che se il Barcellona vuole prendere Lautaro Martinez va a prendere Lautaro Martinez, questo è poco ma sicuro. Se lo deve andare a prendere creerà le condizioni per chiuderlo questo affare. Credo che non valga un gran giocatore ma almeno due, cioè un gran giocatore e un giovane forte. Quindi se mi parli di contropartita tecnica viene naturale parlare dell’inserimento di Antoine Griezmann. Un grandissimo calciatore che ha fatto più di 100 gol nell’Atletico Madrid, quasi miglior giocatore al Mondiale in Russia e continua a progredire non avendo nemmeno 30 anni. Però io inserirei nella plusvalenza e nel margine che avanzerebbe un giovane importante. Conosco un giocatore in Brasile che potrebbe fare al caso dell’Inter, si chiama Kaio Jorge e gioca nel Santos. Uno dei migliori giocatori al Mondiale Under 17 di novembre. Quindi per me Lautaro vale una stella e un giovane forte».