Del Piero ironizza: “Juventus-Inter, Iuliano-Ronaldo sfondamento! Oggi…”

Del Piero ha scherzato in diretta Instagram con Totti sul suo passato alla Juventus. L’ex capitano della Roma ha incalzato l’ex bianconero sul numero di Scudetti vinti e sul fallo di Iuliano su Ronaldo contro l’Inter nel 1998

IRONIA – Così Alessandro Del Piero a Francesco Totti: «Quanti Scudetti ho vinto? Sul campo otto, ufficiali sei. Il calcio è cambiato tanto, i difensori oggi non possono più menare come una volta. Oggi ogni tre per due ti danno il cartellino giallo. Oggi con le telecamere non puoi più far niente. Mi ricordo Paolo Montero con Luigi Di Biagio, ti ricordi a Milano (Inter-Juventus, ndr)? Con le immagini dopo lo hanno squalificato. Era un normale scontro da gioco, una normale gomitata in faccia (ride, ndr). Mark Iuliano su Ronaldo? Sfondamento di Ronaldo mi sembra una roba… Non so perché l’arbitro non l’ha fischiato (ride, ndr)».