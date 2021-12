Abraham, giallo pesante in Bologna-Roma: era diffidato. Salterà l’Inter

Tammy Abraham ha ricevuto un’ammonizione pesante durante Bologna-Roma: l’attaccante era diffidato, salterà il match contro l’Inter.

DIFFIDATO – Cartellino giallo al 45+1′ di Bologna-Roma. L’attaccante inglese era in diffida. Il giocatore giallorosso quindi non scenderà in campo sabato prossimo all’Olimpico per Roma-Inter.