Venezia-Inter, attese quattro rotazioni da Inzaghi. Correa scalpita

Questa sera ci sarà Venezia-Inter, gara valida per la quattordicesima giornata di campionato. Inzaghi farà alcune rotazioni per dare fiato agli stakanovisti. In avanti, pronto Correa

ROTAZIONI − È il giorno di Venezia-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I nerazzurri sono a caccia del terzo successo consecutivo dopo quello rimediato contro Napoli e Shakhtar Donetsk. In vista del match di stasera, Simone Inzaghi farà qualche cambio per ridare fiato ad alcuni giocatori. In primis, Nicolò Barella sarà sostituito da Roberto Gagliardini; mentre Hakan Calhanoglu sarà costretto agli straordinari dopo il KO di Arturo Vidal. Nelle fasce, pronti Denzel Dumfries e Federico Dimarco a prendere il posto di Matteo Darmian e Ivan Perisic. Infine come riporta Sport Mediaset, Joaquin Correa è in vantaggio su Lautaro Martinez per fare da partner a Edin Dzeko.