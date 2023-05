Spalletti: «Inter, complimenti! Resta l’unica da battere. Mio futuro…»

Spalletti alla vigilia di Napoli-Inter in conferenza stampa ha parlato della partita e risposto soprattutto alle domande legate al suo futuro, rispondendo anche al presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis.

FUTURO INCERTO – Luciano Spalletti ha risposto riguardo il suo futuro: «Mio futuro? Dovete chiedere al presidente. questa cosa non è inerente rispetto a quanto ci siamo detti una settimana fa a cena. Per quello che voglio fare io non ci vogliono un paio di ali, ci vogliono un paio di stivali, non devo volare da nessuna parte. Il contratto? Deve dirlo il presidente, io ho definito tutto in quella cena di una settimana fa, ho chiarito tutto, è tutto chiaro da quella sera lì. I tifosi vogliono che resti? Non bisogna nascondersi dietro di loro. Lo dirà la società, ce lo siamo detti a cena una settimana fa. Non c’è da fare nessuna trattativa, non devo pagare clausole e non ho rifiutato aumenti di stipendio. Chi scrive che ho ricevuto offerte, che le ho rifiutate o che cerco nuove squadre, scrive il falso».

CONTRO L’INTER – Il tecnico del Napoli si complimenta con i nerazzurri per questo finale di stagione e non solo: «Faccio i complimenti all’Inter, meritatamente in finale di Champions, e anche alla Roma e alla Fiorentina, sono risultati importanti. Vogliamo vincere contro l’Inter per fare l’en-plein, è l’unica avversaria che ci manca da battere».

GIOCATORI NAPOLI – Spalletti parla così ancora del futuro, facendo riferimento a due giocatori: «Osimhen e Kvaratskhelia? Spesso avete fatto il loro nome e lo avete posto davanti agli altri, ma siamo stati in grado di vincere alcune partite senza di loro. Penso 24 ore su 24 al calcio e quando arrivi alla fine senti la fatica. Ma è giusto comportarsi così in un ambiente bello come quello di Napoli. Il presidente aiuta a tenerci tutti sulla corda, è quello che serve in queste situazioni e dobbiamo farlo tutti. Io se decido di ripartire lo faccio a mille all’ora e sono disposto ad andare contro tutto e tutti per il bene della squadra e per i risultati».