Skriniar di nuovo titolare nell’Inter: doppio ruolo (con de Vrij assente) – CdS

Skriniar rivede il campo dal 1′ seppur ancora solo in una partitella in famiglia. Il mercato resta sullo sfondo ma Inzaghi inizia a pensare alle cose più concrete. Come riportato sulle colonne del Corriere dello Sport oggi in edicola, l’assenza di de Vrij nel test con la Pergolettese non preoccupa l’Inter

ZOCCOLO DURO DIFENSIVO – La difesa titolare al momento mantiene. E non si muove da Appiano Gentile. I 75′ concessi da Simone Inzaghi a Milan Skriniar in Inter-Pergolettese (vedi highlights) sono un segnale chiaro. Altro che cessione, Inzaghi vuole Skriniar al 100% per il debutto stagionale! Per il difensore slovacco un tempo da terzo destro e mezz’ora da perno centrale della linea a tre. Una scelta motivata anche dall’assenza di Stefan de Vrij, non impiegato nell’allenamento congiunto. Come riportato sul Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrale olandese è rimasto a riposo non per problemi fisici ma per svolgere una seduta specifica di allenamento. Non essendo ancora al meglio, de Vrij sta cercando di ritrovare la condizione ideale. Oggi e domani ad Appiano Gentile in programma gli ultimi allenamenti prima della partenza per Pescara, dove si giocherà l’ultima amichevole estiva contro il Villarreal (vedi calendario completo).

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti