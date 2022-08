Dzeko risponde all’appello: con la Pergolettese protagonista nei gol

Inter-Pergolettese ha avuto tra i suoi protagonisti Edin Dzeko. Il numero nove è partito titolare ed è entrato in tutte le azioni dei gol del primo tempo.

PRIMI SEGNALI – Per carità era solo la Pergolettese. Ed era solo un allenamento congiunto. Ma da qualche parte Dzeko doveva pur cominciare a dare segnali. Il numero nove fino ad ora infatti era apparso molto indietro in tutte le uscite, amichevoli o allenamenti. Senza mai segnare. Ora invece sembra aver messo insieme qualche tassello.

IN TUTTI I GOL – Il bosniaco è stato protagonista del primo tempo dell’allenamento. Inzaghi lo ha fatto partire titolare in modo da fargli trovare minuti. E Dzeko ha risposto. Se guardate gli highlights, non solo segna la sua prima rete di questa estate, ma entra in tutte le azioni dei sei gol del primo tempo con la Pergolettese. Una prova incoraggiante.

CONDIZIONE MIGLIORATA – Dzeko non è mai stato un semplice finalizzatore. Anzi, in quello ha alti e bassi notevoli. Il suo tratto caratteristico è da sempre la capacità di agire da regista offensivo. Ma per farlo serve condizione fisica, come si è visto benissimo negli ultimi mesi dello scorso anno. Con la Pergolettese il bosniaco si è mosso, ha svariato, si è fatto trovare alto, basso, largo, in area e fuori. Un primo segnale di condizione in crescita. Ha gestito palloni per i compagni, ha giocato da regista (notate il lancio per Gagliardini sul primo gol), ha cercato di cucire il gioco e gli assist. Trovando anche il gol. Un primo passo incoraggiante in vista del ritorno della Serie A.