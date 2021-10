Sarri contro l’Inter ritrova gli infortunati. Problemi in un solo reparto – SM

Sarri sta lavorando sulla Lazio che dovrà schierare contro l’Inter a Roma. E i dubbi sono ormai pochi. Come riportato da Sport Mediaset, il tecnico biancoceleste può tirare un sospiro di sollievo per il rientro dei big finora indisponibili ma deve risolvere il rebus per completare il reparto già privo di Acerbi

BALLOTTAGGIO – Buone notizie in casa Lazio, dove Maurizio Sarri ritrova sia a centrocampo Mattia Zaccagni sia in attacco Ciro Immobile, che è rientrato a pieno regime. Gli unici problemi contro l’Inter sono in difesa, a causa della squalifica di Francesco Acerbi nel cuore della linea a quattro di Sarri. Al suo posto ci sarà Patric, che affiancherà Luiz Felipe davanti a Pepe Reina, confermato tra i pali. L’unico dubbio di Sarri è a destra, dove il ballottaggio è tra Adam Marusic e Manuel Lazzari, mentre ci sarà Elseid Hysaj a sinistra. Unico dubbio a destra, quindi: Marusic o Lazzari contro l’Inter?