FOTO − Lazio-Inter, per la Serie A è anche il duello tra due centrocampisti

Tra soli due giorni andrà in scena all’Olimpico Lazio-Inter, match valido per l’8ª giornata di campionato. La Lega Serie A, tramite il proprio account Twitter, presenta la gara anche come il duello tra due centrocampisti

DUELLO − Lazio-Inter sarà uno dei due big match dell’ottava giornata di campionato oltra a quello tra Juventus-Roma di domenica sera. All’Olimpico, ci sarà il grande ritorno di Simone Inzaghi che ha vissuto ben 22 anni in biancoceleste prima da giocatore e poi da allenatore. La sfida dell’Olimpico, come ricorda anche la Lega Serie A tramite il proprio account twitter, sarà anche il duello tra Milinkovic Savic da un lato e Marcelo Brozovic dall’altro. Di seguito il post dell’organo calcistico italiano per eccellenza.

Al momento, i due giocatori hanno degli score differenti anche per il diverso modo di giocare in campo. Per Brozovic, soltanto un assist in sette partite giocate; mentre per Milinkovic Savic, due gol e due passaggi vincenti realizzati.