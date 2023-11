Salisburgo-Inter, Inzaghi affida l’attacco a Sanchez! La formazione – TS

La squadra allenata da Simone Inzaghi si prepara all’importantissima sfida di questa sera Salisburgo-Inter decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Al centro dell’attacco la certezza si chiama Alexis Sanchez, così come annunciato in conferenza stampa. Ma il cileno, come riportato da Tuttosport, non sarà l’unico cambio.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Anche per tenere sulla corda la squadra, oltre ad Alexis Sanchez, Simone Inzaghi consegnerà una maglia da titolare a Davide Frattesi e, molto probabilmente, pure a Carlos Augusto. I dubbi, come sottolineato, sono tutti a destra: fuori Benjamin Pavard per infortunio, Juan Cuadrado è ancora indisponibile e Denzel Dumfries non al meglio. Per questo motivo Yann Bisseck è pronto per l’esordio assoluto da titolare, anche se resta l’incognita Stefan de Vrij.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo Tuttosport (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram.