Inter, a Salisburgo per vincere e… osservare! Due nomi per il mercato – TS

Per l’Inter la sfida col Salisburgo è un banco di prova per l’Europa ma anche un modo per esplorare le opportunità che offre il mercato. TuttoSport fa i nomi degli avversari più interessanti.

OTTICA MERCATO – Salisburgo-Inter, in programma questa sera, sarà una sfida particolarmente importante per la squadra di Simone Inzaghi. A dirla tutta, potrebbe esserlo non solo dal punto di vista di obiettivi e incassi, ma anche in ottica mercato. Come spiega TuttoSport, infatti, il match di Champions League darà la possibilità al club di Viale della Liberazione di guardare più da vicino alcuni profili già attenzionati. Come, per esempio, Karim Konatè, messosi in mostra con una doppietta anche in occasione dell’amichevole dello scorso agosto. L’Inter, molto probabilmente, avrà la possibilità di osservare anche Samson Baidoo, che ha la possibilità di giocare considerando l’infortunio di Solet. Il difensore classe 2004, tra l’altro, è stato già presentato dal suo entourage, in visita in Italia qualche settimana fa, ad alcune dirigenze di Serie A, compresa quella dell’Inter. Lo stesso discorso non vale per Maurits Kjaergaard, al quale il club nerazzurro (ma anche rossonero), si è dimostrato interessato, che non sarà in campo in Salisburgo-Inter a causa di un infortunio.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna