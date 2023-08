PSG-Inter, ultima amichevole in Giappone ma prima contro un nuovo nemico

L’amichevole PSG-Inter completa a mezzogiorno ora italiana la tournée della squadra di Inzaghi in Giappone. A Tokyo si gioca contro un avversario in particolare che ha fatto di tutto per caricare la sfida.

DA CAPITANO A NEMICO – PSG-Inter è anche Milan Skriniar contro il suo passato. E se è vero che si tratta solo di una semplice partita amichevole il valore dell’incrocio è significativo. Se con Marcelo Brozovic giovedì scorso il ritrovo è stato all’insegna del sorriso difficile possa essere lo stesso oggi. Questo per le dichiarazioni di ieri dell’ex capitano (che la fascia peraltro l’ha portata senza mai avere il ruolo ufficialmente, visto che sostituiva Samir Handanovic quando era assente), dove ha confermato come fosse da un anno in accordo col PSG. Ossia di come abbia giocato alle spalle dell’Inter e dei tifosi, fingendo la trattativa per un rinnovo che non avrebbe mai firmato. Un tradimento in vera regola, forse anche peggiore di quello di Romelu Lukaku (che, almeno, due anni fa ha portato tanti soldi).

INCOMPLETI FINO ALL’ULTIMO – Per PSG-Inter ancora una volta Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù a livello di formazione. Come contro l’Al-Nassr, mancheranno i due portieri e l’attaccante (o gli attaccanti, sperando sempre che vada via Joaquin Correa). Così come l’ultimo centrocampista (ma Lazar Samardzic è in arrivo) e proprio il sostituto di Skriniar. Un vuoto ancora non colmato e in una storia che doveva finire meglio. Anche perché il PSG, ora allenato da Luis Enrique, non è che se la passi benissimo: nella tournée in Giappone è rimasto fuori Kylian Mbappé, che vuole andersene subito. Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida. Dalle 10.30 il vero countdown a PSG-Inter: collegamenti in diretta, interviste e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).