Salernitana-Inter, pagelle: Lukaku e Onana da incubo 4! Gosens 7

L’Inter pareggia clamorosamente contro la Salernitana. Il risultato finale è di 1-1 (vedi report), responsabile di giornata è André Onana con una papera incredibile, 4. Robin Gosens si ritrova con il gol segnato 7.

ANDRÈ ONANA 4 – Fa due buone uscite, Piatek lo colpisce prima con il piede poi con la spalla. Una sola parata nel primo tempo su Coulibaly. Sul cross di Candreva è libero da avversari, ma non legge bene la traiettoria e fa un pasticcio che vale il pari della Salernitana. Episodio da dimenticare al più presto.

Salernitana-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5.5 – Forse troppo lento nella manovra, Inzaghi lo sottolinea più volte al calciatore che però è duro in chiusura. Sulla traversa di Dia rimane dietro, tiene in gioco Candreva per il cross e si perde anche l’attaccante.

STEFAN DE VRIJ 6 – Piatek non è un cliente scomodo, va poche volte in verticale e il difensore dell’Inter lo controlla come deve. L’ammonizione è obbligata per non subire la ripartenza da palla persa.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – In impostazione non ci siamo proprio, lento e macchinoso nel cercare le sovrapposizioni per Gosens. In fase difensiva non ha compiti ardui, ma il risultato finale della partita dice il contrario.

Salernitana-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6.5 – La prima mezz’ora è la solita degli ultimi mesi: prende palla, controlla gli attaccanti e torna indietro. Si sbizzarrisce negli ultimi istanti del primo tempo, il suo cross per Lukaku poteva valere il doppio vantaggio.

NICOLÒ BARELLA 5.5 − Ha la responsabilità da vice-capitano, ci si aspetta il salto di qualità ma non arriva. Non alza i ritmi nel primo tempo, ma nella ripresa parte a mille e comincia con un destro che finisce clamorosamente sul palo. Non basta questa conclusione per la sufficienza.

– dal 66′ MARCELO BROZOVIC 5 – Lentezza disarmante, la sua prestazione si riassume nel passaggio orizzontale sbagliato in autonomia a centrocampo. È irriconoscibile il croato.

KRISTJAN ASLLANI 6 – Dalla sua verticalizzazione nasce il gol dell’Inter. Gioca di prima, cerca troppo spesso gli attaccanti e cade in errori banali. Da un suo altro lancio nasce l’occasione sprecata da Gosens, che sbaglia il cross per Lukaku a porta vuota. Senza di lui l’Inter si perde, responsabile un incomprensibile Brozovic.

– dal 66′ ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Festeggia il suo compleanno con una presenza, recupera qualche pallone e niente di più. Trattiene Dia per evitare il contropiede e prende l’ammonizione in maniera intelligente.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Il solito metronomo dell’Inter: chiusure difensive, movimenti verso gli attaccanti e passaggi a tagliare il centrocampo. Sbaglia poco e niente e si destreggia tra le linee in maniera egregia con Correa.

ROBIN GOSENS 7 – Cattivo, ritrovato e finalmente determinante davanti al portiere. L’esterno torna al gol con un sinistro preciso sotto l’incrocio, ora le gerarchie sulla sinistra sono un dubbio.

– dal 75′ FEDERICO DIMARCO 5 – La manovra non passa dalle sue parti, poi compie il disastro. Rimane distante da Candreva e lo lascia crossare liberamente, arriva il gol della Salernitana. Entrato da poco copre con sufficienza.

Salernitana-Inter, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 4 – Pochi movimenti, ma funzionali per il gioco dell’Inter. Il suo colpo di testa vale l’assist per Gosens, il secondo diventa quasi gol ma Ochoa salva sulla linea. Nel secondo tempo l’errore di testa ha del clamoroso, a un passo dalla linea di porta prende la traversa. È un periodo sfortunato, prima di uscire stoppa e tira velocemente ma il portiere avversario para ancora. Sembra non uscire più da un tunnel in cui non esiste luce.

– dall’85’ EDIN DZEKO S.V.

JOAQUIN CORREA 6 – Parte da seconda punta ma si muove spesso verso sinistra per creare superiorità e portare ad inserirsi Gosens. Il suo movimento sul gol è essenziale, la presenza a legare il centrocampo e l’attacco si sente. Cerca in più occasioni il passaggio vincente per Lukaku, l’intesa è buona ed è un ottimo punto da cui ripartire.

– dal 66′ LAUTARO MARTINEZ 5 – Lukaku lo manda a tu per tu con il portiere, fa cinquanta metri palla al piede, non la passa a Dumfries e conclude in maniera pessima. Dopo pochi minuti tira da fuori area e spara verso la curva. Neanche contro la Salernitana si conclude il periodo no.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – L’Inter parte a cannone, gioca in verticale e sa sfruttare alla perfezione i movimenti di Correa e gli appoggi di Lukaku. Il gol arriva dopo sei minuti, ma sono ancora una volte troppe le occasioni sprecate davanti al portiere. Da Lukaku a Barella, passando per il colpo di testa di Gosens salvato da Ochoa. Incredibile il gol subito da Candreva, ma non si possono giustificare venticinque tiri con una sola rete. Una beffa clamorosa che forse chiude definitivamente le porte alla Champions League.

Le pagelle degli avversari: la Salernitana di Sousa

SALERNITANA – Ochoa 8; Pirola 6 (Ekong 6), Gyomber 6, Daniliuc 5; Bradaric 6.5, Vilhena 6 (Bohinen S.V.), Coulibaly 5.5 (Nicolussi Caviglia 6), Bronn 5 (Dia 6.5); Candreva 7, Kastanos 5.5 (Botheim S.V.); Piatek 5.5 All. Sousa 6.5