Napoli-Inter, scelte Gattuso dipendono da un fattore: Ghoulam in gruppo

Condividi questo articolo

Il Napoli lavora duro in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter, nella quale ci sarà da difendere il vantaggio dell’andata. Secondo quanto rivelato da Ugolini, in diretta da Castel Volturno con gli studi di “Sky Sport”, le scelte di Gattuso dipenderanno dalla condizione fisica dei singoli. Di seguito le dichiarazioni del giornalista

ENERGIE – Il Napoli lavora in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter. Massimo Ugolini fa il punto in casa azzurra: «Un po’ di campo e palestra per Malcuit e Koulibaly, continua dunque il lento ritorno del centrale di Gattuso, che è certamente un’assenza pesante anche se Manolas e Maksimovic stanno facendo bene. Per il resto non ci sono altre novità, ancora in campo con il gruppo Ghoulam. E questa è una buona notizia. Le scelte in vista dell’Inter sono anche legate alla condizione dei singoli. Gattuso ha parlato di squadra stanca, l’ultimo giorno di riposo è stato più di un mese fa. Il Napoli deve ritrovare energie fisiche e mentali».