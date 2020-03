Napoli-Inter, Sensi out ma si rivede Handanovic! Dubbio Eriksen: le ultime

L’Inter si avvicina alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Paventi, in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di “Sky Sport”, fa il punto della situazione in casa nerazzurra dopo l’allenamento odierno (vedi articolo). Conte perde Moses (vedi articolo), ma recupera Handanovic e Gagliardini

DIFFICOLTÀ – L’Inter di Antonio Conte si è allenata oggi sotto la pioggia battente in vista del Napoli: «Non è stato semplicissimo per Conte dirigere i lavori perché ha piovuto tantissimo, c’è stato tanto vento. Condizioni di inverno vero da queste parti. La squadra si è allenata e spera di farlo in condizioni migliori tra domani e dopo, perché poi mercoledì ci sarà la partenza per Napoli. La partita di mercoledì diventa la tappa fondamentale in attesa di conoscere la data del recupero di Juventus-Inter, possibilità di fare uno step di crescita concreto e valido».

IN E OUT – Conte non ha ancora recuperato Stefano Sensi, ma Samir Handanovic e Roberto Gagliardini sì: «Conte recupera praticamente tutti tranne Sensi, ma lo sapevamo. Un po’ più lento il suo recupero, però Gagliardini e Handanovic hanno lavorato in gruppo in gruppo. Victor Moses per problemi muscolari salterà questa partita, il prossimo weekend di campionato e probabilmente anche la sfida di andata in Europa League con il Getafe. La settimana prossima verrà valutato e si capiranno i tempi recupero».

DUBBIO – Per quanto riguarda la formazione anti Napoli, permane il dubbio Christian Eriksen: «Le alternative a Conte non mancano. Davanti andrà a riformarsi la coppia Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Sull’impiego di Eriksen quando hai due attaccanti la valutazione spetta a Conte. È chiaro che l’Inter, dovendo recuperare uno svantaggio, qualcosina dovrà rischiare. Bisogna vedere se dal 1′ o a gara in corso, andando un po’ sul sicuro con il 3-5-2 come sistema di gioco».