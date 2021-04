Napoli, azzurri ancora al lavoro verso la sfida all’Inter: seduta tattica

Napoli-Inter è in programma domani alle 20:45. Seduta di allenamento mattutina per gli uomini di Gattuso. Ospina ancora a parte

REPORT – Napoli-Inter è in programma domani alle 20:45. Seduta di allenamento mattutina per la squadra di Gattuso. Di seguito il report dell’allenamento degli azzurri: “Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter allo Stadio Maradona in programma domani alle ore 20.45 per la 31esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito e serie di torelli. Successivamente esercitazione tecnica e serie di tiri in porta. Di seguito seduta tattica. Terapie per Ospina”.

Fonte: sscnapoli.it