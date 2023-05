Milan-Inter, l’attacco di Inzaghi in ripresa meno quello di Pioli – TS

Inter e Milan hanno bisogno della miglior fase offensiva per spuntare la semifinale di Champions League. Le due milanesi, secondo Tuttosport, arrivano all’Euroderby con un attacco differente.

RIPRESA INTER – A due giorni dalla prima grande sfida di semifinale di Champions League, Tuttosport analizza i numeri in attacco di Inter e Milan. La fase offensiva dei nerazzurri risulta in evidente ripresa. Se, infatti, fino a qualche settimana fa la squadra di Simone Inzaghi aveva difficoltà a finalizzare, complici gli errori di Romelu Lukaku e le grandi prestazioni di alcuni portieri, nella fase conclusiva della stagione l’attacco interista è tornato a far paura. Dall’inizio del mese di aprile, infatti, prendendo in considerazione solo gli attaccanti, si nota che Lautaro Martinez ha collezionato sei reti, Lukaku cinque, Edin Dzeko due e Joaquin Correa uno. In generale, comunque, in fase offensiva l’Inter è tornata a incidere maggiormente, con rapidità e fluidità.

DIFFICOLTÀ MILAN – In casa Milan, invece, Tuttosport evidenzia un attacco più sprecone rispetto a quello dell’Inter. La squadra di Stefano Pioli, con 13 gol nelle ultime 9 partite, è andata in gol per più di una volta nel corso di una gara solo contro Lazio e Lecce. Prendendo in esame, poi, i pareggi contro Empoli, Bologna e Cremonese, si nota come i rossoneri abbiano concluso 60 volte, 14 nello specchio della porta, senza però riuscire ad essere precisi e cattivi. Tuttavia, da quando il Milan è tornato a giocare con la formula del 4-2-3-1, però, la situazione in fase offensiva sembra migliorata. Pioli, però, mercoledì dovrà probabilmente fare a meno di Rafael Leao (vedi articolo), perdendo così una pedina importante contro l’Inter. Il Milan, dunque, dovrà puntare tutto su Olivier Giroud che, però, non rende più al massimo come qualche settimana fa, anche a causa dei fastidi al polpaccio.

Fonte: Tuttosport -Federico Masini