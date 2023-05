Milan, tegola Leao! Pessimismo per il primo round con l’Inter – TS

Stefano Pioli potrebbe dover fare a meno del suo attaccante più pericoloso nel match di andata contro l’Inter in programma il 10 maggio, come riporta TuttoSport

TEGOLA – TuttoSport riporta come Rafael Leao sia a forte rischio per il match di andata della semifinale di Champions League contro l’Inter. Il portoghese è uscito anzitempo durante il match contro la Lazio. Il bollettino emesso dal Milan ieri mattina parla di una fase di monitoraggio che andrà avanti oggi e domani, ma le sensazioni che emergono è che, almeno all’andata, Leao non sarà del match. Forzarne il rientro, a meno che il ragazzo non presenti importanti segnali di guarigione, non sarebbe produttivo sia in ottica semifinale di ritorno sia per la lotta a un posto Champions, dove il Milan deve cercare di fare percorso netto nelle prossime quattro giornate.

Fonte: TuttoSport – Pietro Mazzara