VIDEO – Lecce-Verona 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Verona, posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



COLPACCIO SALVEZZA – Lecce-Verona 0-1 nel posticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Per la prima volta in stagione il Verona esce dalla zona retrocessione, lasciando dietro di sé lo Spezia. Ottantacinque secondi e l’Hellas potrebbe già segnare, ma sul cross di Darko Lazovic il colpo di testa di Milan Djuric finisce sulla traversa. Ancora Lazovic per Djuric al 10′, ma Wladimiro Falcone in tuffo riesce a deviare con la mano. Lecce mai pericoloso nel primo tempo, a inizio ripresa ci prova con una deviazione alta di Alexis Blin. Ma è ancora il Verona ad andare vicino al gol, all’ora di gioco con un gran tiro di Giangiacomo Magnani fuori di poco. Lo 0-0 regge fino al 71′, poi Cyril Ngonge prende palla da destra, si accentra e col sinistro trovando una leggera deviazione batte Falcone. Il Lecce si getta in avanti, con Lameck Banda che va solo vicino al pareggio con un tiro di poco a lato. E per i salentini la salvezza si complica.

Video con gli highlights di Lecce-Verona dal canale ufficiale YouTube del Verona.