Ulivieri: «Mourinho? Non ce l’ho con lui. Parlai con 2 suoi ex Inter!»

Ulivieri ha voluto spegnere un po’ il clima intorno alla sua querelle con Mourinho, che dopo Roma-Inter lo aveva attaccato duramente (vedi articolo). Il presidente dell’AIAC cita poi due ex nerazzurri

BASTA POLEMICHE − Renzo Ulivieri, a Radio Anch’io Sport, ha voluto mettere una pietra sulla querelle con José Mourinho: «In merito ai cori razzisti, Mourinho in Roma-Sampdoria aveva fatto un cenno alla sua tifoseria che inveiva contro Stankovic, avevo segnalato questo gesto come un gesto importante. Da parte mia non c’è niente, non ce l’ho assolutamente con Mourinho. Io ho fatto un comunicato morbido di chiarimento delle cose. Io non lo conosco direttamente, ma ho chiesto di lui ad alcuni suoi ex giocatori che sono venuti a Coverciano a fare il corso per allenatori qualche tempo fa. In particolare Marco Materazzi ed Esteban Cambiasso. Loro me ne hanno parlato come di una persona veramente eccezionale».