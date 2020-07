Manganiello arbitro di Inter-Brescia: con lui pochi precedenti e tanti disastri

Manganiello sarà l’arbitro di Inter-Brescia, partita della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020 in programma alle ore 19.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Pinerolo, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Brescia sarà la quarta partita per Gianluca Manganiello come arbitro dei nerazzurri. I numeri sono pessimi: zero vittorie, un pareggio e due sconfitte. Il suo esordio in Serie A è coinciso anche con quello con l’Inter, il 18 maggio 2014 nell’ultima giornata di campionato. 2-1 per il Chievo senza interessi di classifica, nell’ultima da interisti di Esteban Cambiasso, Diego Milito e Javier Zanetti. Il 15 settembre 2018, invece, col Parma ha ignorato nel primo tempo due possibili espulsioni per Roberto Gagliardini e Leo Stulac, perdendo la partita di mano. Nella ripresa, al 58′, Federico Dimarco para sulla linea un tiro-cross di Ivan Perisic: sarebbe rigore ed espulsione, ma il check col VAR porta solo a un angolo. Proprio Dimarco fissa lo 0-1 calciando da lontano al 79′, con fuorigioco attivo di Roberto Inglese e Luca Rigoni ignorato.

DISASTRO CONTINUO – Manganiello torna al Meazza per Inter-Brescia dopo aver fatto infuriare Antonio Conte e non solo cinque mesi fa. Il 26 gennaio, contro il Cagliari, la sua direzione di gara (discutibile) aveva portato a un finale devastante. Dopo aver lasciato proseguire su un contrasto (dubbio) fra Christian Oliva e Ashley Young in area rossoblù ignora anche un netto fallo di Joao Pedro su Diego Godin, che porta al gol di Radja Nainggolan. Nel quarto minuto di recupero Lautaro Martinez perde la testa dopo un fallo non fischiato, protestando in maniera plateale verso l’arbitro e guadagnandosi il rosso. A seguito di quella condotta di gara l’Inter si è poi lamentata, ma Manganiello è stato ancora riproposto.