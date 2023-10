Makkelie arbitro di Inter-Benfica: precedenti con qualche problema

Makkelie sarà l’arbitro di Inter-Benfica, partita della seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della federazione olandese, ufficializzato nella designazione arbitrale di domenica per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Benfica sarà la quarta partita per Danny Makkelie come arbitro dei nerazzurri. Due vittoria e altrettante sconfitte, molto contestate, il suo bilancio migliorato dopo l’inizio. Il 5 novembre 2019 il debutto col Borussia Dortmund, sempre in Champions League: non influisce sul ribaltone da 0-2 a 3-2, ma a un quarto d’ora dalla fine ignora, senza nemmeno dare fallo, un intervento da rosso diretto di Nico Schulz su Matteo Politano, rimasto infortunato. Fa ancora peggio il 21 agosto 2020, nella finale di Europa League col Siviglia. Dopo due minuti e mezzo Romelu Lukaku lascia sul posto Diego Carlos, che si disinteressa del pallone e lo placca in area: il rigore è inevitabile, il provvedimento disciplinare è solo giallo. Ma doveva essere rosso. Peraltro Diego Carlos, che poi segna il gol del definitivo 3-2, sempre nel primo tempo tocca di mano in area ma manca il rigore solare.

IN RIPRESA – Di buono per l’Inter c’è che la situazione poi è migliorata con Makkelie. L’ 1 dicembre 2020 c’era lui nel rocambolesco 2-3 contro il Borussia Monchengladbach, con tanto da dire sulla situazione del gol del pareggio tedesco annullato. Lì, per fortuna, aveva visto un fuorigioco influente di Breel-Donald Embolo su tiro di Alassane Pléa, con Samir Handanovic ostacolato nella sua linea di visuale dallo svizzero. L’ultimo incrocio in campo con Makkelie è, sempre in Champions League, una vittoria fondamentale contro lo Sheriff il 19 ottobre 2021.