Lazio-Inter formazioni ufficiali: Darmian in versione jolly per Inzaghi

Lazio-Inter in campo tra poco per la partita della 16ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Roma presso lo Stadio “Olimpico” della Capitale. Nessuna sorpresa per il grande ex Inzaghi, che punta su Bisseck terzo destro in difesa dal 1′ con Darmian avanzato a centrocampo. Come previsto si rivede Pavard in panchina, dove siedono anche gli ex Frattesi e Vecino. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter in Serie A

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 6 Kamada; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni.

A disposizione: 33 Sepe, 35 Mandas; 3 Luca Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 9 Pedro, 10 Luis Alberto, 19 Castellanos, 23 Hysaj, 26 Basic, 32 Cataldi, 46 F. Ruggeri.

Allenatore: Maurizio Sarri

Serie A: le formazioni ufficiali di Lazio-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi

NB: Segui Lazio-Inter di Serie A su Inter-News.it – sito, app e social – in diretta.