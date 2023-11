Juventus-Inter formazioni ufficiali: Inzaghi sfida Allegri senza pretattica!

Juventus-Inter in campo tra poco per la partita della 13ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Torino presso l’Allianz Stadium. Nessuna novità nell’Inter di Inzaghi, che schiera esattamente l’undici titolare previsto ormai da dieci giorni contro la Juventus di Allegri. Zero pretattica in casa nerazzurra, mentre in casa bianconera la sorpresa è Nicolussi Caviglia dal 1′. Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter in Serie A

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 24 Rugani; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 41 Nicolussi Caviglia, 25 Rabiot ©, 11 Kostic; 7 Chiesa, 9 D. Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 5 Locatelli, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 17 Iling-Junior, 18 Kean, 20 Miretti, 47 Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi

NB: Segui Juventus-Inter di Serie A su Inter-News.it – sito, app e social – in diretta.