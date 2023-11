La Roma rischia contro l’Udinese: poi chiude con due gol nel finale!

La Roma di Mourinho è scesa in campo all’Olimpico alle ore 18.00 per la sfida contro l’Udinese. I giallorossi vanno in vantaggio, poi la squadra ospite riapre la sfida. Il rischio dura poco perché la Roma riesce a vincere 3-1.

RISCHIO – Roma-Udinese, partita valida per la 13ª giornata di Serie A, termina 3-1. Dopo un’inizio propositivo della squadra di Daniele Cioffi, i giallorossi riescono a farsi valere e a sbloccare il risultato. A farlo è Gianluca Mancini, al 20′ del primo tempo, sfruttando l’assist di Paulo Dybala e infilando il pallone in rete di testa. Dopo l’intervallo, però, i bianconeri prendono maggiore fiducia e si fanno vedere più spesso dalle parti di Rui Patricio. Fino a riuscire, al 57′, a riaprire la sfida. Il gol del pareggio dell’Udinese lo segna con un colpo di testa Florian Thauvin, pescato sul secondo palo dal compagno Payero. La Roma non vuole sprecare la partita e quindi spinge alla ricerca di un nuovo gol per il vantaggio. Arriva al minuto 81′ dalla coppia Lukaku-Dybala: il belga fa la sponda, l’argentino, solo davanti alla porta, fredda Marco Silvestri. Nel finale la Roma mette il sigillo sulla vittoria con la rete di El Shaarawy: al 90′, su assist di Bove, calcia sul secondo palo. Con te gol la squadra di José Mourinho batte l’Udinese e mette in tasca tre punti.