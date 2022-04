Juventus-Inter, Allegri pensa a un undici spregiudicato! Due anti Brozovic

Juventus-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, valevole per la trentunesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Secondo quanto rivelato da Paolo Aghemo, inviato di Sky Sport, Allegri potrebbe puntare su un undici spregiudicato

SPREGIUDICATI – Juventus-Inter è una sfida importante sia da una parte che dall’altra. Secondo le ultime di Paolo Aghemo, Massimiliano Allegri potrebbe puntare su un undici spregiudicato: «Dybala parte titolare. Oggi Allegri ha detto che non indovineremo mai la formazione, quindi stiamo cercando di capire. C’è anche una ipotesi di una Juventus spregiudicata con un 4-4-2 che vedrebbe Zakaria e Locatelli in mezzo ed esterni Cuadrado e Bernardeschi con in attacco Dybala e Vlahovic. Poi bisognerà capire chi si occuperà di Brozovic e se Allegri lavorando con Dybala è riuscito a fargli fare quel lavoro, lo stesso che faceva Kulusevski. Altrimenti c’è l’opzione Bernardeschi ma dovrebbe fare tanti chilometri. Per la difesa non ci sono dubbi: Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro».