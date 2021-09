Inzaghi non fa prove ma temporeggia: Inter-Atalanta, ancora due dubbi di formazione

Inzaghi deve scegliere che formazione schierare in Inter-Atalanta. I dubbi sono ancora due. Gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport da Appiano Gentile non aiutano a capire in che direzione sta andando il tecnico interista

DECISIONI RIMANDATE – Tutto fermo ad Appiano Gentile, dove procede il recupero di Joaquin Correa (vedi aggiornamento). Come riportato da Andrea Paventi – giornalista di Sky Sport -, oggi in allenamento Simone Inzaghi non ha provato nulla di particolare in vista di Inter-Atalanta di sabato. Il tecnico nerazzurro ha registrato le difficoltà di Correa a forzare. Per questo l’attaccante argentino ha fatto differenziato, dato che continua ad avere un po’ di dolore al bacino.

DOPPIO DUBBIO – Al momento Correa non è considerabile della partita, ma Inzaghi spera di averlo a disposizione entro sabato. In ogni caso, non partirà titolare. Il dubbio di Inzaghi riguarda solo l’esterno destro: lanciare Denzel Dumfries (vedi focus) o confermare Matteo Darmian? L’altro dubbio di formazione riguarda Nicolò Barella, che sta bene ma può anche riposare in vista dell’impegno in Champions League. Dopo 24 ore, la situazione in casa Inter non è ancora cambiata: la certezza contro l’Atalanta riguarda solo 9/11 di formazione (vedi articolo).