Spalletti solo al comando: Sampdoria-Napoli 0-4! Immobile salva la Lazio al 91′

Spalletti in questo avvio di Serie A è il protagonista assoluto in panchina. L’ex allenatore dell’Inter può gioire dopo il poker in Sampdoria-Napoli. Non sorride Sarri, che deve ringraziare Immobile per aver evitato il tonfo a Torino

0 SAMPDORIA – NAPOLI 4 – A Genova una sola squadra in campo ed è il Napoli di Luciano Spalletti, che cala il poker. Decisiva la doppietta di Victor Osimhen tra il 10′ e il 50′. In gol anche Fabian Ruiz al 39′ e Piotr Zielinski, che al 59′ fissa il risultato sullo 0-4 finale. Il Napoli torna al comando della Serie A in solitaria, essendo l’unica squadra a punteggio pieno: 15 punti su 15! All’Inter, seconda a quota 13 insieme al Milan, tocca inseguire il suo ex allenatore. La Sampdoria di Roberto D’Aversa con 5 punti fa compagnia alla Juventus al dodicesimo posto (vedi classifica).

1 TORINO – LAZIO 1 – Succede di tutto a Torino, dove la Lazio strappa un punto insperato nei minuti di recupero. La firma sull’1-0 la mette Marko Pjaca al 76′, che Ciro Immobile su rigore pareggia al 91′. Grazie all’1-1 la Lazio di Maurizio Sarri sale a quota 8 punti, che significa settimo posto insieme al Bologna. Il Torino di Ivan Juric è nono con 7 punti. Gli stessi punti dell’Udinese, che tra poco scenderà in campo in casa della Roma: la quinta giornata di Serie A si chiuderà proprio come Roma-Udinese (ore 20:45).