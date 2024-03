Inzaghi tra Italia e Olanda in Atletico Madrid-Inter: la probabile formazione

Inzaghi sta preparando la formazione per Atletico Madrid-Inter ma deve ancora decidere come sciogliere i principali ballottaggi. Al solito dubbio italo-olandese che precede ogni partita se ne aggiunge un altro arancio-tricolore ma stavolta grazie alla ritrovata abbondanza

PROBABILE FORMAZIONE – Il doppio ballottaggio di Simone Inzaghi per Atletico Madrid-Inter di Champions League alla vigilia non lascia ma raddoppia. Al centro della difesa Inzaghi prova Stefan de Vrij ma Francesco Acerbi paradossalmente torna in vantaggio. Sulla fascia destra Matteo Darmian a sorpresa perde quota in favore di Denzel Dumfries, che a Madrid adesso può seriamente ambire a una maglia da titolare. Questo lo scenario che si sta creando prima di Atletico Madrid-Inter: coppia italiana, olandese o mista? Acerbi-Dumfries più di de Vrij-Darmian rispetto alle ultime ventiquattr’ore ma occhio anche alle soluzioni Acerbi-Darmian e de Vrij-Dumfries, dato che Inzaghi può contare su tutti i suoi (semi-)titolari. Non risultano altri dubbi prima della partenza per la Spagna. Nemmeno in attacco, dove Marcus Thuram dà garanzie per iniziare la partita. L’emergenza offensiva resta in panchina, con i solo Alexis Sanchez a disposizione per entrare a partita in corso. Inzaghi ragionerà sapendo che la partita non è detto finisca entro i tempi regolamentari. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Atletico Madrid-Inter di Champions League, in attesa degli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Atletico Madrid-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.