Vidal: «Ho parlato con la società, ha fiducia in me! Tanta voglia di giocare»

Vidal è intervenuto ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Crotone, amichevole che avrà luogo ad Appiano Gentile alle ore 18.00. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro

NUOVO ESAME – Arturo Vidal parla così ai microfoni di “Inter TV” prima del fischio d’inizio di Inter-Crotone: «Le vacanze? Alla grande, ho fatto una vacanza bellissima. Sono molto felice e torno al massimo. Copa America e trionfo di Lautaro Martinez? Sì abbiamo fatto una bella Coppa, ho parlato con Lautaro prima della finale e dopo. Penso che è importante quello che ha fatto lui, ha vinto una Coppa con l’Argentina dopo tanto tempo. E’ molto importante per lui e per la sua carriera, sono contento per lui. Ho conosciuto Simone Inzaghi, sono tre giorni che parlo con lui. E’ un allenatore importante, parla bene, ci fa sentire bene. Si sta lavorando bene e forte, questo è importante perché dobbiamo fare un bel campionato e una bella Champions. Ho tantissima voglia di tornare in campo, l’anno scorso non è stato tanto bello per me, quest’anno voglio stare al 100% e far sapere a tutto il mondo che sto bene. Ho parlato con la società, siamo in buoni rapporti e loro hanno fiducia in me. Quest’anno deve essere il Vidal che tutti conoscono: questo è l’obiettivo. Vogliamo un alto scudetto e arrivare in fondo in Champions League».