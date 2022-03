Vagnati: «Bremer-Inter? Nulla di vero al momento! Giocatore da top club»

Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni del responsabile dell’area tecnica granata

DA TOP CLUB – Davide Vagnati parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Torino-Inter: «Cosa c’è di vero su Bremer-Inter? Nulla al momento, anche perché ci sono tante partite da giocare sia per noi che per loro e il focus è orientato su questa stagione. Giocatore da Inter? Ci sono i dirigenti dell’Inter a stabilirlo, io penso che possa far parte dei top club non solo in Italia ma anche in Europa».