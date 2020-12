Rog: “Eravamo 1-0, dispiace non aver preso neanche un punto. Inter…”

Marko Rog Cagliari-Inter

Intervistato a “DAZN” nel postpartita di Cagliari-Inter, Marko Rog – centrocampista della squadra sarda – ha analizzato la sconfitta di oggi contro i nerazzurri. Tanta amarezza nel non essere riusciti a raccogliere nemmeno un punto.

AMAREZZA – C’è delusione nelle parole di Marko Rog per la sconfitta oggi in Cagliari-Inter. Il centrocampista della squadra sarda si è definito soprattutto amareggiato per non essere riuscita la squadra a portare via neanche un pareggio. Queste le sue parole a “DAZN”: «Ci dispiace perché avevamo la partita in mano fino a un quarto d’ora dalla fine. Poi è vero, l’Inter è una grande squadra e c’è sempre da soffrire con loro. Dovevamo restare più concentrati, soprattutto sulle palle inattive che sono quelle dove soffriamo di più. Noi cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister, poi ci sta di avere momenti di difficoltà contro una squadra così. Ci siamo rimasti male, eravamo sopra 1-0 e alla fine non siamo neanche riusciti a portare via un punto. Anche oggi ricordiamo che avevamo due centrali giovani, del 2000 e del 2001 se non sbaglio. Sono molto bravi, ma dobbiamo ancora crescere e tutti insieme dobbiamo aiutare i nostri giovani».