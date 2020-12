Rog: “Con Barella bel duello in campo. Rimonta? Dobbiamo migliorare”

Marko Rog Cagliari

Dopo aver parlato a “DAZN” nel postpartita di Cagliari-Inter (vedi articolo), Marko Rog ha parlato anche ai microfoni di “Sky Sport”. Anche qui ha analizzato i motivi della sconfitta di oggi, per poi raccontare anche il duello in campo con Nicolò Barella.

BEL DUELLO – Le parole di Marko Rog a “Sky Sport” nel postpartita di Cagliari-Inter. Il centrocampista croato ha parlato anche del duello con il nerazzurro Nicolò Barella: «Ci siamo rimasti male e dispiaciuti per il risultato di oggi, dobbiamo essere più concentrati nel finale della partite. Dobbiamo anche migliorare la mentalità, non è la prima volta che ci succede quest’anno. Dobbiamo crescere e migliorare, siamo un gruppo giovane, ma non possiamo lasciare per strada dei punti in questo modo. Con Barella è stata una bella sfida. Mi piace molto lui per le sue caratteristiche. Ci siamo divertiti. Dobbiamo imparare dalla sconfitta di oggi, non va bene lasciare punti per la strada. Ci sta, ma non deve succedere più».