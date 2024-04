Rodriguez: «Inter ha già vinto ma è una squadra forte e non molla»

Rodriguez è stato intercettato a San Siro dove alle ore 12.30 andrà in scena Inter-Torino, sfida della trentaquattresima giornata di Serie A ma soprattutto giorno di festa per i nerazzurri, già Campioni d’Italia in carica. Di seguito quanto detto a DAZN nel pre-partita

SOLO VITTORIE – Ricardo Rodriguez ha parlato così prima del fischio d’inizio di Inter-Torino: «Lo sappiamo che loro hanno già vinto tutto ma secondo me è una squadra forte che non molla. Secondo me vogliono vincere».