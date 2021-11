Ranocchia: «Sheriff squadra tosta, Inter deve giocare come all’andata»

Andrea Ranocchia, ai microfoni di Inter Tv, ha presentato la gara di domani tra Sheriff-Inter. Per i nerazzurri si tratta della quarta sfida in Champions League

CHAMPIONS E DERBY − Ranocchia ha discusso della partita tra Sheriff-Inter e della settimana nerazzurra: «Sarà gara tosta, loro sono una buona squadra con individualità importanti. Dobbiamo fare come la scorsa volta, concedere il meno possibile e portare a casa i tre punti. Fare partita come all’andata, perdere meno palle possibili. Loro bravi nelle ripartenze e dobbiamo fare un gol più di loro. Ci aspetta una settimana importante, prima pensiamo a domani per vincere la gara e poi penseremo al Derby. Abbiamo ritrovato solidità, concediamo poco e dobbiamo proseguire su questa strada. Abbiamo forti giocatori in attacco e riusciamo sempre a creare qualcosa davanti per segnare, dobbiamo continuare su questa strada».