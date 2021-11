Lautaro Martinez atteso in Sheriff-Inter: i precedenti parlano chiaro

Lautaro Martinez sarà uno dei protagonisti più attesi di Sheriff-Inter (domani ore 21.00). Le statistiche dell’argentino in Champions League fanno ben sperare.

SBLOCCO IN ATTESA – Domani si giocherà Sheriff-Inter, sfida valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League. E per i nerazzurri l’unico risultato a disposizione è la vittoria. Sia per fare un decisivo passo in avanti in classifica, sia per alleggerire il carico di tensione sulle successive due gare europee. Anche per questo motivo, uno dei protagonisti più attesi sarà Lautaro Martinez. Che deve ancora segnare in questa edizione di Champions League, ma che ha un ottimo rapporto con le trasferte europee.

Lautaro Martinez punisce lontano da San Siro

TORO CORSARO – Sono sei in totale le reti di Lautaro Martinez in Champions League. Cinque di queste arrivano nell’edizione 2019/20, e ben quattro il 10 nerazzurro le segna in trasferta. Il primo in casa del Barcellona (rompendo un tabù storico), un altro in casa del Borussia Dortmund e infine rifila una doppietta allo Slavia Praga. E a queste si aggiunge anche l’unico gol della scorsa edizione, che il Toro sigla in casa del Real Madrid, su splendido assist di Nicolò Barella (vedi video). In attesa di potersi rifare al Santiago Bernabeu il prossimo 7 dicembre, Lautaro Martinez dovrà provare a sbloccarsi già domani, in casa dello Sheriff. Per proseguire questo trend personale ma, soprattutto, anche per portare l’Inter più vicina all’obiettivo degli ottavi di finale.