Pioli: Â«Buon Milan con l’Inter, tranne nei primi 15′. Meritavamo il pareggioÂ»

Pioli: «Buon Milan con l’Inter, tranne nei primi 15′. Meritavamo il pareggio»

Condividi questo articolo

Stefano Pioli Milan

Pioli – ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Milan -, intervistato da “Rai Sport” al termine del Derby di Milano, commenta amaramente non solo lo 0-3 rimediato a San Siro ma tutta la settimana rossonera

SETTIMANA NERA – Dopo il 2-2 last minute nella trasferta di Belgrado, Stefano Pioli deve superare un’altra delusione: «Succede che, sicuramente, è stata una settimana non positiva per noi. Credo che nella partita di oggi, a parte i primi 15 minuti, si sia visto un buon Milan. Siamo dispiaciuti del risultato e di non essere riusciti a pareggiare quando lo meritavamo. Ma da questa settimana dobbiamo uscire con convinzione e fiducia per il prosieguo della stagione». Il riferimento del tecnico rossonero è al mancato 1-1 rossonero, che poi ha permesso all’Inter di andare sullo 0-2 e chiudere addirittura con il tris.