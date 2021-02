KessiÃ©: Â«Ibrahimovic ci ha detto che il calcio Ã¨ cosÃ¬! Rialziamo la testaÂ»

Kessié: «Ibrahimovic ci ha detto che il calcio è così! Rialziamo la testa»

Kessié ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Inter, sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vinta dai nerazzurri per 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORO – Kessié parla così ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Milan-Inter: «Dobbiamo subito pensare alle altre partite perché questa settimana non è stata favorevole. Dobbiamo lavorare di più. Rivedremo cosa non ha funzionato oggi così saremo pronti per la prossima partita. Dispiace per i tifosi, abbiamo cercato di fare di tutto per regalare il derby ai tifosi ma dobbiamo cercare di alzare il livello per proseguire il nostro percorso. Cosa ha detto Ibrahimovic? Ci ha detto che il calcio è così, quando perdi fa male ma dobbiamo rialzare la testa perché mancano tante altre partite».