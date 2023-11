Nicolussi Caviglia: «Esordio? Allegri me l’ha detto oggi! Spero…»

Nicolussi Caviglia è intervenuto dopo Juventus-Inter, partita che ha chiuso la tredicesima giornata di Serie A e terminata in parità. Il classe 2000 ha esordito a sorpresa in maglia bianconera dal 1′: di seguito quanto detto a DAZN subito dopo il triplice fischio

LAVORO OSCURO – Hans Nicolussi Caviglia ha parlato così dopo Juventus-Inter: «Esordio? In realtà oggi me l’hanno comunicato, però mi sono fatto trovare pronto e ho lavorato tanto per questo momento. Allegri semplicemente mi ha detto di stare sereno, poi i compiti tattici. Ho dovuto fare un lavoro magari più oscuro in fase di non possesso e la fase di possesso è venuta un po’ meno perché ho ricevuto meno palloni. Adesso abbiamo tanti giocatori di esperienza come Danilo e Rabiot ma da parte di tutti c’è il giusto atteggiamento quando si entra in campo. Principalmente dovevo stare davanti alle due punte, soprattutto davanti a Lautaro Martinez che è bravo a cucire il gioco. Sicuramente posso ricoprire vari ruoli, ho fatto il play oggi ma posso fare anche la mezzala. Oggi non ho avuto occasioni per calciare in porta, che è uno dei miei punti di forza, ma spero di poterlo fare nelle prossime partite».