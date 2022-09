Marino: «L’Udinese non si monti la testa! Sottil perfezionista, dà tutto»

Pierpaolo Marino, DT dell’Udinese, si è espresso prima di Udinese-Inter consigliando la propria squadra sull’atteggiamento da porre in campo. Poi diversi elogi ad Andrea Sottil. Le sue parole su Udinese Tv

PIEDI PER TERRA − Marino consiglia l’Udinese ed elogia il lavoro di Sottil prima della gara con l’Inter: «Dobbiamo vivere partita per partita e non montarci la testa. L’inizio di stagione deve dare alla squadra autostima e renderla consapevole di avere margini di miglioramento. L’allenatore sa quello che vuole ottenere e il metodo per ottenerlo. L’ambiente è compatto. Sottil ha delle qualità tattiche straordinarie, sarebbe riduttivo parlare solo di quelle temperamentali. Non lascia niente al caso, è un perfezionista. L’ho avuto quattro anni come giocatore e con i Pozzo conoscevamo l’uomo e il professionista. È sempre pronto a dare tutto. Siamo felicissimi di come stanno andando le cose».