Udinese-Inter, de Vrij fuori e Acerbi dal 1′. Perché di nuovo questa scelta?

Stefan de Vrij non sarà in campo dal primo primo minuto in Udinese-Inter. Di nuovo nella formazione titolare al suo posto Francesco Acerbi.

SCELTA – Anche quest’oggi Stefan de Vrij non figura tra i titolari (vedi articolo). Dal primo minuto in campo al suo posto Francesco Acerbi. Come già accaduto cinque giorni fa in Viktoria Plzen-Inter, Simone Inzaghi ha deciso di schierare Francesco Acerbi. Quest’ultimo è reduce dall’ottima prestazione in Champions League contro la squadra ceca. Così l’allenatore nerazzurro ha scelto di confermarlo titolare anche nel match odierno che si disputerà tra le mura amiche dell’Udinese. Una decisione netta, che di certo non passa inosservata, quella del tecnico italiano. Che stiano cambiando dunque le gerarchie nella retroguardia della rosa della squadra meneghina?