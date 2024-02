Mancini: «Pari più giusto! Risultato pesante, ci fa arrabbiare»

L’Inter ha battuto la Roma all’Olimpico in rimonta con il punteggio di 2-4. Tutta l’amarezza di Mancini nel post partita di Sky Sport

RAMMARICO – Queste le parole di Mancini, autore del gol del momentaneo 1-1: «Se lasci 10 minuti ad una squadra come l’Inter paghi. Dopo i gol presi c’è stata una reazione, non abbiamo avuto occasioni nitide, ma il pari poteva essere il risultato giusto. L’Inter ha fatto una grande partita come noi, ci hanno sfidato faccia a faccia. Il risultato è pesante, ci fa un po’ arrabbiare potevamo fare qualche punto. Non è andata così, cercheremo di guardarla e di migliorarci. Vulnerabili a Dimarco-Darmian? Non abbiamo difeso da squadra, il primo gol di Thuram devo fare meglio e non devo farmi anticipare. Sono dettagli, riguarderemo con attenzione la partita. Quei 10-15 minuti abbiamo abbassato e quando lo fai contro queste squadre paghi. Condizione fisica? Non deve essere un alibi. Bisogna migliorare le scelte. Sull’autogol Paolo è arrivato a difendere in area nostra. non deve succedere. Dybala-Lukaku possono fare meglio? Sono strafelice di averli in squadra. Siamo contenti della loro prestazione. Dedica sul gol? Si sto aspettando la terza figlia, mi ero scordato con l’Udinese, l’ho fatto oggi (ride, ndr)»