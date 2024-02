Farris: «Ecco cosa abbiamo fatto a fine primo tempo! Straordinari»

Farris sostituisce in tutto e per tutto Inzaghi nel giorno della squalifica in Roma-Inter: dopo averlo fatto a bordocampo si ripete anche nelle interviste. Questa quella a Inter TV.

IL COMMENTO DEL VICE – Presenza vincente per Massimiliano Farris al posto di Simone Inzaghi in Roma-Inter: «Cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Nonostante siamo partiti bene nel primo tempo la Roma è stata in grado di ribaltarla. Abbiamo commesso qualche errore sui gol e di questo ne parleremo. Abbiamo parlato con lo staff e con Simone Inzaghi, nel secondo tempo si è visto perché abbiamo dei giocatori così straordinari. È bellissimo lavorare con questi giocatori, che fanno in modo di poter migliorare questa squadra».

IL VALORE – Farris certifica quanto valga il 2-4 di Roma-Inter: «Vittoria in rimonta? Magari è stato un insegnamento del passato, dove abbiamo preso gol in ripartenza. La cosa positiva è che la squadra ha saputo riprendere le distanze, con la Roma che alcune volte ci aveva messo in difficoltà. Tutto questo non basta, perché devi metterci la qualità. Una partita bellissimo sport per il calcio italiano, su un campo che si appesantiva i ritmi non sono calati ma la qualità è rimasta alta. È molto importante la capacità di gestire i momenti, ci possono essere delle difficoltà ma stiamo riuscendo a uscirne fuori. Gol dei difensori? È importantissimo. Poi essere dipendenti da Lautaro Martinez… è il nostro capocannoniere, poi c’è Marcus Thuram ed entrano Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Se facciamo gol i ragazzi esplodono e dobbiamo continuare nel miglior modo possibile».