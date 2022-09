Lazaro: «Inter grande squadra, si sapeva ma meritavamo almeno un pari»

Lazaro nel post partita di Inter-Torino si è espresso ai microfoni ufficiali del club. L’austriaco rammaricato per il KO nonostante l’ottima partita disputata

SFORTUNA − Lazaro rammaricato per il KO di Milano: «Abbiamo perso, non è mai facile giocare a San Siro contro l’Inter. Fatta grande partita, meritavamo anche un pareggio ma testa alla prossima settimana. Partita preparata come sempre facendo un’analisi dell’avversario. Per 70′ abbiamo fatto bene, l’Inter ha attacco negli ultimi 20′ e sfortunatamente ci hanno segnato. Incisività? Manca poco, vediamo dopo l’analisi. Obiettivi? Sono contento per la fiducia, voglio giocare sempre anche se abbiamo tanti grandi giocatori. Voglio mostrare in allenamento di essere pronto».