Lautaro Martinez: «Dedico la vittoria a Pavard. Penso solo all’Inter!»

L’Inter avanza la corsa in classifica: dalla sfida contro l’Atalanta acquista altri tre punti. Lautaro Martinez commenta la vittoria in campionato al termine del match.

QUELLO CHE CONTA – Un altro segnale di forza da parte dell’Inter. Nel post partita di Dazn Lautaro Martinez interviene così: «Sapevamo che affrontavamo una squadra che in casa non aveva ancora subito gol. Abbiamo fatto una partita discreta nel primo tempo. Nei primi minuti un po’ così così ma dopo i primi venti minuti ci siamo messi bene in campo e siamo riusciti a sbloccare la partita. Poi abbiamo giocato con calma. Però nel secondo tempo la squadra è stata matura. L’Inter ha saputo soffrire. Portiamo a casa punti importantissimi per noi».

DEDICA – Lautaro Martinez, autore del secondo gol dell’Inter, continua così: «Tutti i giorni cerco di lavorare e di crescere in ogni aspetto. Il gol? Questo tiro da fuori è quello che facciamo in ogni allenamento con tutti quelli che arrivano al limite dell’area. Stiamo migliorando e sono contento perché l’Inter ha vinto ed è quello che conta. Se penso alla Scarpa d’Oro? È qualcosa di importante ma io penso all’Inter. Ci sono delle partite in cui non riesco a fare gol e cerco di dare una mano con gli assist o da un’altra parte, correndo e sacrificandomi. Questo è quello che conta. Dedico questa vittoria a Pavard perché è un ragazzo straordinario che è arrivato quest’anno e sta dando una grande mano. Pavard è un giocatore di grande qualità e speriamo che sia qualcosa di non tanto grave. Così può tornare presto in campo».