Joao Pedro: «Inter superiore al Cagliari per larghi tratti. Ma ci crediamo»

A differenza dell’Inter il Cagliari ha mandato due giocatori in conferenza stampa: anche Joao Pedro dopo il tecnico Agostini (vedi articolo). Il capitano rossoblù si rammarica per come ora sia altissimo il rischio retrocessione.

CONFERENZA JOAO PEDRO – Questa la conferenza stampa di Joao Pedro nel post partita di Cagliari-Inter.

Da capitano cosa hai detto ai compagni?

Difficile trovare il discorso giusto, le parole, anche dopo una partita così complicata. Non si è fatta la prestazione, non abbiamo mai avuto la partita in mano e si è trovata una squadra veramente forte. Dispiace, perché ci avevamo creduto tutta la settimana e si era fatta una buona prestazione nell’ultima partita. Ora dobbiamo fare il nostro e aspettare.

Lo spogliatoio ci crede ancora?

Sì, ci crediamo. È ovvio che, dopo questa partita, avendo corso così tanto senza essere riusciti a fare risultato non si può arrivare qua e fare il discorso più bello del mondo. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ci abbiamo provato e abbiamo corso tanto ma si è trovata una squadra superiore per grandi tratti della partita. Dobbiamo recuperare le forze e pensare all’ultima partita.

Quanto è doloroso per Joao Pedro, da capitano e senatore, questo momento?

Fa male, devo prendere le responsabilità da capitano e da uno dei giocatori più vecchi della squadra. So di aver dato tutto, non essendone capace in tanti momenti, però da leader non posso che pensare che dovevo fare di più. La squadra, come detto prima, il segnale più grande e bello l’ha dato credendoci fino alla fine nella scorsa partita. Quando sei in questa situazione, purtroppo, fai fatica: soprattutto se arrivi a oggi, una giornata così importante, avendo il destino in mano contro una squadra molto forte. Ora dobbiamo fare una settimana equilibrata e giusta, credendoci.

Cosa diresti ai tifosi?

Quello che posso dire è ringraziare, perché in questi otto anni che sono stato a Cagliari faccio fatica a ricordare, anche se ci hanno dato sempre una grossa mano, lo stadio così carico come in queste ultime due partite. Soprattutto quando sei in una situazione così delicata, hanno veramente creduto fortemente e ci hanno dati una grossa mano. Non siamo riusciti a rispondere, però non ho mai visto uno stadio così bello in questi otto anni.

Cosa dirai ai tuoi compagni in vista di Venezia?

Quello che dirò, partendo da domani, è che ci dobbiamo credere. I ragazzi si credono, il discorso si è fatto dopo la partita. Sapevamo che oggi sarebbe stata molto difficile, anche se ci credevamo tanto. Ora è diventata più complicata però ci crediamo, dobbiamo farlo fino alla fine perché nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo lavorare bene, essere equilibrati, fare il nostro domenica e aspettare.