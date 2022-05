Top e Flop di Cagliari-Inter: Lautaro Martinez (2) gol e record! Dzeko nullo

Cagliari-Inter si è chiusa sul risultato di 1-3 per i nerazzurri di Inzaghi che tengono in piedi il discorso scudetto fino all’ultima giornata (vedi report). Apre le marcature Darmian, schierato a sorpresa dal 1′ e sigilla il risultato Lautaro Martinez con una doppietta che conferma il suo grande momento di forma. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ DOPPIETTA E RECORD DI GOL, DARMIAN VOLA IN CIELO, PERISIC GARANZIA

LAUTARO MARTINEZ – Seconda doppietta consecutiva per il numero 10 nerazzurro che sigilla il risultato sul campo del Cagliari rimandando il discorso scudetto all’ultima giornata. Solo il palo e una grandissima parata di Alessio Cragno placano la furia del ‘Toro’ argentino. Il grande momento di forma prosegue per Lautaro che raggiunge quota 21 gol in campionato, record personale.

MATTEO DARMIAN – Simone Inzaghi lo conferma un po’ a sorpresa sulla corsia destra e la risposta è positiva. Darmian è tra i migliori del primo tempo con tanto di gol sblocca risultato: assist di Ivan Perisic e volo in cielo per un colpo di testa semplicemente strepitoso. Fa sempre la cosa giusta ma rimedia un cartellino giallo che costa la sostituzione nel secondo tempo.

IVAN PERISIC – Dopo i 120 minuti contro la Juventus ci si aspetterebbe un Perisic meno esplosivo ma non è così. Fa la solita grande partita di corsa, qualità e sostanza confezionando l’assist per la prima rete dell’Inter. Non segna ma il primo squillo della partita è il suo. Garanzia.

I FLOP DELL’INTER: DZEKO IMPRESENTABILE, BARELLA SI NASCONDE

EDIN DZEKO – Tra la prima e la seconda parte di stagione c’è un abisso, anche abbastanza evidente. Inzaghi decide di dargli nuovamente fiducia dopo la finale di Coppa Italia ma la sua prestazione è ancora una volta nulla. Impresentabile.

NICOLÒ BARELLA – La stanchezza post Coppa Italia si fa forse sentire più del dovuto oppure soffre l’ambiente di casa, fatto sta che si vede solo in occasione del bellissimo assist per lo 0-2 di Lautaro Martinez. Non incide più di tanto e sembra piuttosto nervoso fino a quando Inzaghi non lo sostituisce.

