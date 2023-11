Inzaghi: «Pavard? Incrociamo le dita. Ecco perché Bastoni fuori»

L’Inter vince 1-2 a Bergamo contro l’Atalanta e si conferma al primo posto nella classifica di Serie A. Inzaghi ha tenuto la conferenza stampa nel post partita: le sue risposte dal Gewiss Stadium.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Atalanta-Inter.

Come ha visto Pavard negli spogliatoi?

Per quanto riguarda Pavard bisognerà aspettare un attimo. Chiaramente un qualcosa c’è stato, un movimento innaturale della rotula che è uscita e poi è rientrata. Vediamo un pochino, il ragazzo era contento per la vittoria e non sentiva grandissimo dolore. È normale che la preoccupazione ci sia, nei prossimi giorni vediamo.

Torino, Roma e oggi mostrano una progressione nelle vittorie, è la prova che l’Inter è sulla strada giusta per vincere il campionato?

Sulla strada giusta per le prestazioni. Stasera sapevamo qual era il ruolino di marcia dell’Atalanta in casa, aveva fatto cinque vittorie senza mai subire gol. Aveva quasi tutta la rosa a disposizione come l’Inter: è stata una partita fisica, ben giocata da entrambe le squadre. Primo quarto d’ora senza rischi, poi una volta in vantaggio abbiamo tenuto benissimo. Dopo il raddoppio c’è stato il gol che ha riaperto, ma coi cambi i ragazzi hanno fatto benissimo e abbiamo sfiorato l’1-3.

Inzaghi, perché Bastoni fuori?

È stata una scelta. Penso che abbiano fatto bene i difensori, Bastoni col Salisburgo e la Roma aveva fatto benissimo. Fino a stasera avevo la possibilità di scegliere dietro, sono soddisfatto di tutti compreso Bisseck che sta crescendo molto. Adesso incrociamo le dita per Pavard.