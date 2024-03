Inzaghi: «Calcoli per il derby? Assolutamente no! Niente tabelle»

Ultima conferenza prima della sosta per Inzaghi, dopo che l’Inter è stata fermata sull’1-1 dal Napoli al Meazza. Le parole del tecnico dalla sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Napoli.

Come si valuta il momento?

Chiaramente, facendo una valutazione dall’inizio dell’anno, abbiamo fatto un grandissimo percorso. Abbiamo quattordici punti di vantaggio a nove partite dalla fine, sono ventisette punti con uno scontro diretto e dovremo lavorare nel migliore dei modi. Volevamo questa vittoria per noi, per i nostri tifosi per l’accoglienza che ci hanno fatto. C’è un po’ di amarezza, abbiamo concesso un po’ le distanze negli ultimi venti minuti se non quel calcio d’angolo su palla nostra e quella disattenzione sulla marcatura.

Si possono trovare delle analogie fra stasera e Inter-Genoa?

Bravissimi i ragazzi, venivano da centoventi minuti e ci trovavamo di fronte i campioni in carica. Hanno fatto una grandissima partita di attenzione, chiaramente volevamo vincere l’undicesima partita di fila e non ce l’abbiamo fatta. C’è delusione per i nostri tifosi per la loro accoglienza, però questo è il calcio. Mercoledì non eravamo contenti, abbiamo cercato di analizzare questi tre giorni e lo faremo anche quando torneranno i sedici nazionali.

Pavard fuori per l’ammonizione? Thuram si può dire stasera meno incisivo?

Pavard stava facendo benissimo, ma aveva preso un’ammonizione e veniva da centoventi minuti: c’era il georgiano su quella fascia, non volevo rischiare. Thuram ha fatto un’ottima partita, ha tenuto palla e sfiorato il gol in almeno un paio di circostanze. Siamo molto soddisfatto e vogliamo continuare così.

Inzaghi, state facendo un calcolo per vincere il campionato nel derby?

Assolutamente no. Non stiamo facendo nessun calcolo, stiamo facendo la corsa su di noi. Non stiamo facendo nessuna tabella, dobbiamo rimanere molto molto concentrati perché tutte le partite nascondono grandissime insidie.